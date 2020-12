Stad Brussel wordt vrouwvriendelijker: veiligheid en welzijn van vrouwen moet beter

De oppositieleden Bianca Debaets (CD&V) en David Weytsman (MR) hebben het voorstel ingediend en het is mee ondertekend door de meerderheid. Het kreeg de naam "Safe in the City" mee.

Volgens een studie zou 75 procent van de vrouwen met intimiderend of agressief gedrag te maken hebben, en dat moet veranderen met dit voorstel: "Nu zijn er veel urinoirs voor mannen, maar vrouwen moeten altijd naar een café gaan, en die zijn in deze coronatijden dicht. Dus dat is heel lastig", zegt een voorbijgangster.

"Ik vind dat heel progressief en ik hoop dat ze er genoeg gaan neerzetten zodat we niet te ver hoeven te gaan. Het is al iets, want er zijn echt bijna geen toiletten voor vrouwen", is de mening van een andere vrouw. "Ik vind het heel positief", zegt dan weer iemand anders, maar ze maakt er ook een kleine bedenking bij :"Ik moet het nog eerst zien, want ze beloven zoveel", lacht ze.

Naast meer openbare toiletten voor vrouwen wordt er ook gedacht aan de vervrouwelijking van publieke ruimtes zoals parken, pleinen en straatnamen. Ook moeten er plekken voorzien worden waar vrouwen gemakkelijk borstvoeding kunnen geven. En ook intelligente straatverlichting kan het gevoel van onveiligheid terugdringen.