Burgemeester Essen: “Nederlanders welkom, maar moeten zich aan de regels houden”

Heel wat grensgemeenten bekijken nu hoe ze de stroom aan Nederlanders kunnen controleren. “Ik verwacht dat er heel wat Nederlanders de grens zullen oversteken”, zegt Gaston van Tichelt (CD&V), de burgemeester van Essen. “Alleen al onze buurgemeente Roosendaal telt 77.000 inwoners. Dat is vergelijkbaar met een stad zo groot als Mechelen. Ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat zij naar ons zullen afzakken om te winkelen en we moeten hen dat ook niet verbieden.”

Voorlopig blijven de grenzen open. Volgens burgemeester Van Tichelt hoeven die ook niet te sluiten. “Het is helemaal niet meer van deze tijd om grenzen te sluiten. Mensen werken over de grens, of hebben er dieren staan of familie wonen. Zij moeten die grens kunnen blijven oversteken. Al zou het wel handig zijn als Nederland en België tegelijk dezelfde maatregelen zouden nemen.