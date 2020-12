Burgemeester van Deerlijk schrijft boek over rouwen in tijden van corona: "Gemaskerd afscheid"

"Ik heb een oproep gedaan om 10 mensen te laten getuigen. Ze hebben allemaal een andere invalshoek gegeven op het thema van rouwen in coronatijden. Ik heb mensen aan het woord gelaten die rouwen om familieleden, maar even goed een directeur van een woonzorgcentrum of een begrafenisondernemer. Ik wou het speciale jaar 2020 kaderen in een boek en ik denk dat ik daarin geslaagd ben."

"Rouwen is een werkwoord, maar het was niet gemakkelijk om te rouwen dit jaar. Vaak golden er restricties op het vlak van het aantal aanwezigen op een uitvaartdienst. Er mochten ook geen knuffels gegeven worden en in het begin van de crisis heeft niet iedereen afscheid kunnen nemen van familieleden of vrienden. Dat is hard. Het boek heet "Gemaskerd afscheid". Daarmee verwijs ik naar de mondmaskers, die verplicht waren en zijn tijdens het rouwen en afscheid nemen."