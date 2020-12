Onze coronacurve vergeleken met de buurlanden: hoe België, ooit het kneusje, nu beter af is dan Nederland en Duitsland

In België is de curve inmiddels bekend: vorige week zijn we op een plateau beland en was de daling afgelopen, en momenteel stijgt het nationale gemiddelde van het aantal nieuwe besmettingen opnieuw, vooral dan in Vlaanderen.

Maar België heeft niet te snel versoepeld, zoals in Nederland gebeurde, en plukt daar nu de vruchten van: terwijl in Nederland en Duitsland een hardere lockdown geldt, kunnen wij nog altijd gaan winkelen. In dat verband riep minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke de Nederlanders op om niet in België te komen shoppen.