Geen extra politiecontroles en geen drones tijdens eindejaar in Oost-Vlaanderen, wél dagvaarding bij overtreding

De gouverneur schept ook duidelijkheid over in welke mate de politie mag controleren tijdens de feestdagen. Zomaar een huis of privédomein betreden om te kijken hoeveel mensen aanwezig zijn is verboden. "De politie mag slechts onder twee voorwaarden een huis binnengaan: met een mandaat van de onderzoeksrechter of bij een betrapping op heterdaad, ook mits toestemming van de procureur des konings."