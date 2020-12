Spontane staking legt Dana in Brugge lam

Volgens de vakbonden kan de staking bij metaalbedrijf Dana in Brugge nog even blijven duren. Het conflict gaat over een premie maar onderliggend hebben de arbeiders, volgens Hans De Smet van ACV Metaal, het gevoel dat ze niet gerespecteerd worden. "We wachten op de directie om terug aan tafel te gaan. We zijn vastberaden. We willen tot een resultaat komen en jammer genoeg is dat niet gelukt met de onderhandelaar."



Bij Dana in Brugge maken ze versnellingsbakken voor grote machines. Er werken 370 arbeiders en een 150-tal bedienden.