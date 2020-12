De beruchte "Twitter-killer" van Japan is ter dood veroordeeld 

De man had zijn slachtoffers leren kennen via Twitter en koos jonge mensen uit tussen 15 en 26 jaar die zelfdoding overwogen. De verdediging van Shiraishi verklaarde dan ook dat hij beloofde om die mensen te helpen bij zelfdoding en in enkele gevallen dat ze samen zouden sterven.

In werkelijkheid wurgde Shiraishi zijn slachtoffers en hakte hij daarna hun lichamen aan stukken om die in zijn huis te bewaren. Het ging om acht vrouwen en een man. Tijdens het proces gaf Shiraishi evenwel toe dat hij toch zonder toestemming van de slachtoffers had gemoord. De rechtbank trok dan ook de conclusie dat het ging om moord en niet om assistentie bij zelfdoding. Shiraishi kan nog wel in beroep gaan.