Baanbrekende plekken: de verbanning van de stinkende doden uit de stad

Rond 1870 werd de Brugse begraafplaats meegenomen in de kerkhovenoorlog die zich in vele Vlaamse steden afspeelde. Katholieken en hun kerkfabrieken voerden een strijd tegen liberale politici en stadsbesturen. Inzet waren de "kerkhofschendingen", het begraven van niet-katholieken in gewijde kerkhoven. Tegelijk was het aantal mensen die tot een andere of geen enkele religie behoorde fel toegenomen. In 1870 werd de eerste burgerlijke begrafenis voor een vrijmetselaar georganiseerd. Het voor de katholieken godslasterende gebeuren werd massaal bijgewoond. Desondanks is de strijd om de kerkhoven in de bisschoppelijke stad Brugge nooit zo fel geweest als in Brussel of Antwerpen. De gematigde Brugse liberalen verbraken nooit hun band met de clerus.