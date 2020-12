Diest kiest voor regio Oost-Brabant, niet voor Limburg

De Vlaamse regering wil Vlaanderen opdelen in 13 regio's, die beter samenwerken op bijvoorbeeld het vlak van huisvesting, politie, en brandweer over de provinciegrens heen. Elke stad of gemeente mag zelf beslissen tot welke regio ze wil horen. Omdat Diest op de grens ligt met Limburg, kon de stad ook kiezen om zich bij Limburg aan te sluiten. "We gaan akkoord met het voorstel van de Vlaamse regering om bij Oost-Brabant te blijven onder heel strikte voorwaarden", zegt burgemeester Christophe De Graef (Open Diest). "Zo hebben we een contract met een Limburgs bedrijf dat nog vele jaren loopt en dat willen we absoluut kunnen uitdoen. Maar we zijn ook een grensgemeente en willen te allen tijde een samenwerkingsverband kunnen leggen met één van onze omliggende gemeenten, of die nu in Oost-Brabant of Limburg liggen."