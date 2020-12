Steven Van Gucht wint Wablieft-prijs. Vroegere lerares Nederlands: “Dat heldere taalgebruik is zijn eigen verdienste”

Dat Van Gucht nu geprezen wordt omwille van zijn taalgebruik betekent niet dat hij de grootste prater van de klas was. “Steven was eerder een stille jongen. Hij kwam weinig aan het woord maar deed het perfect als hem iets gevraagd werd”, zegt z'n vroegere lerares Nederlands Lieve Bettesone. Vaak is communiceren niet de eerste zorg van wetenschappers, maar Van Gucht is anders op dat vlak. “Hij is een wetenschapper met communicatief gevoel. Ik heb hem dan ook niks moeten bijbrengen qua taalgebruik. Dat is zijn eigen talent en verdienste.”

Zoals veel gemeenten heeft ook Opwijk een uniek accent maar Van Gucht beheerste al in de middelbare school een helder gebruik van het Nederlands. “Steven was geen fervent gebruiker van het Opwijkse dialect”, zegt Bettesone daarover.