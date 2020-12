Echtheid video over moord op Armeniërs door Azerbeidzjaanse troepen bevestigd, Azerbeidzjan gaat twee militairen berechten

Het is de bedoeling dat binnenkort alle gevangenen terug thuis zijn. Wellicht duiken er dan nog meer berichten van mishandelingen op. Op die manier groeit natuurlijk de haat tussen beide volkeren nog verder. Het bestand dat in november is ingegaan, is overigens erg wankel. De voorbije dagen is het regelmatig tot schietpartijen over en weer gekomen in enkele dorpen in het zuiden van Nagorno-Karabach. Vooralsnog gaat het om geïsoleerde incidenten die vrij snel bedwongen konden worden door Russische troepen, maar er is niet veel nodig om een nieuwe oorlog te laten ontketenen.

Geen van beide kampen is helemaal tevreden met de huidige situatie. Armenië is woest omdat het de oorlog verloren heeft en veel in de jaren 90 buitgemaakt terrein heeft moeten prijsgeven. Azerbeidzjan kraait victorie, maar heeft dan wel een groot deel van Nagorno-Karabach niet teruggekregen.