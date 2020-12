EU-Commissievoorzitter Ursula von der Leyen: "Eerste Europeanen waarschijnlijk nog dit jaar gevaccineerd"

Of dit ook gevolgen heeft voor ons land, is voorlopig niet duidelijk. De startdatum van de campagne staat hier voorlopig op 5 januari. "Die datum blijft behouden", zegt vaccinoloog Pierre Van Damme, lid van de Taskforce vaccinatie. "We zullen wel bekijken of we iets vroeger kunnen beginnen (in bepaalde woonzorgcentra, red.), afhankelijk van wanneer we vaccins krijgen en hoeveel we er krijgen." De Taskforce zal daarover advies geven aan de politiek de komende dagen.

Hoe dan ook moet Pfizer-BioNTech dan ook vroeger vaccins kunnen leveren aan Europa (en dus ook aan ons land). Volgens het bedrijf zal dat kunnen.