Europese Commissie wil eerlijker en veiliger internet: nieuwe wetgeving moet technologiereuzen meer in de pas doen lopen

Met het tweede wetsvoorstel, de Digital Markets Act, wil de Commissie de eerlijke concurrentie op de digitale markt vergroten en voorkomen of een halt toe roepen dat grote technologiebedrijven kleinere of nieuwe spelers wegdrukken. Het wetsvoorstel is vooral gericht tegen grote internetplatformen, "gatekeepers" genoemd, die de markt verstoren.

Onder meer grote zoekmachines, videowebsites, sociaalnetwerksites en verkoopplatformen zouden aan een hele reeks verplichtingen moeten voldoen, zoals meer transparantie over overnames, over het opstellen van klantenprofielen of over de algoritmes achter het aanbieden van bepaalde inhoud. Ook het exclusieve gebruik van klantengegevens en het naar voren duwen van eigen producten ten nadele van andere spelers zou beperkt of in sommige gevallen verboden worden als dit voorstel wet wordt.

De Commissie kwam tot de conclusie dat het huidige mededingsrecht, op basis waarvan in het (recente) verleden al verschillende sancties zijn opgelegd aan grote technologiebedrijven, niet meer volstaat om monopolies en machtsmisbruik te voorkomen of te bestraffen.