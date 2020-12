Fan verkoopt kerstkaarten om Zoo Antwerpen te steunen: “Voor vele mensen is het een ontmoetingsplek”

Mullens vindt het enorm jammer dat Zoo Antwerpen al voor de tweede keer dit jaar gesloten is. Dat zorgt er voor dat de zoo minder omzet kent en grote projecten voorlopig moet uitstellen. Om de dierentuin te steunen, maakt Mullens nu kerstkaarten en hij verkoopt ze ook. “Mensen kunnen een vrijwillige bijdrage leveren”, aldus Mullens. “Momenteel heb ik zo’n 8.000 euro ingezameld. Op 30 december zal ik de cheque overhandigen aan het personeel van de zoo. Het is niet de bedoeling om winst te maken. Het geld wordt gebruikt om eten voor de dieren te kopen.”

De zoo is niet alleen voor Mullens een belangrijke plek. “Voor vele Antwerpenaren is het een tuin, een rustpunt. Voor mensen die alleen zijn is het ook een plek waar ze al eens een koffietje kunnen drinken, een pannenkoek kunnen eten en waar ze elkaar kunnen ontmoeten. Het is jammer dat dat nu wegvalt. Mijn wens voor volgend jaar is dat de zoo weer open kan gaan.”