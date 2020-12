Geel, Laarne, Oudsbergen, Pelt, Roeselare en Turnhout bekroond tot "kindvriendelijke steden en gemeenten"

Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) reikte de prijs digitaal uit, via een filmpje. "Er wordt door beleidsmakers vaak gesproken over kinderen en jongeren, maar te weinig met kinderen en jongeren. Met dit label belonen we steden en gemeenten die écht rekening houden met de impact van hun beslissingen op de brede leefwereld van kinderen, jongeren, hun gezinnen en verenigingen", klinkt het.

Volgens kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens is het belangrijk dat lokale besturen naar hun beleid kijken vanuit de blik van kinderen en jongeren. "Corona zette het recht op onderwijs, vrije tijd, op hulpverlening en wonen van kinderen en jongeren in Vlaanderen zwaar onder druk, zeker voor kinderen en jongeren die in een kwetsbare situatie opgroeien. Lokale besturen hebben bewezen dat ze een sleutelrol kunnen spelen om die rechten mee te garanderen. Kindvriendelijke steden en gemeenten spelen een cruciale rol in het welzijn van onze jeugd."