Sneeuwmannenzoektocht in Antwerpen: "Zo willen we warmte en gezelligheid brengen in deze tijden"

Voor de ramen en deuren in Antwerpen kan je deze dagen wel eens heel wat sneeuwmannen zien opduiken . Het is een actie van de zeventien Huizen van het Kind en de Gezinsbond. Zij lanceren de zoektocht als alternatief op de vele geschrapte activiteiten in de kerstperiode. De sneeuwmannen kunnen afgeprint worden en kinderen kunnen ze vrij inkleuren. Op de tekening is ook plaats voor een boodschap gericht aan de voorbijgangers. "Zo willen we voor meer warmte en gezelligheid zorgen in Antwerpen", zegt Nikki Lucas van de Gezinsbond.