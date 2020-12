1.000 euro coronapremie voor elk personeelslid van Grimbergs rusthuis

Die inspanningen zijn groot, klinkt het bij het woonzorgcentrum. Niet alleen is er de dagelijkse zorg, maar ook de extra maatregelen die de coronacrisis met zich meebrengt. En dat is zwaar, zegt Vandeneende. "We hebben het mentaal moeilijk, fysiek en organisatorisch. Door de coronacrisis moet je helemaal anders werken, alles staat op zijn kop. Je moet nadenken over hoe je jezelf kan beschermen, maar ook de bewoners, de collega's, en heel de organisatie. Dat vraagt veel overgave. Met de premie willen we nét voor kerst iedereen nog eens extra bedanken voor het harde werk."

Ook de federale overheid belooft een premie van 985 euro voor elk zorgpersoneelslid. Die zou nog dit jaar betaald worden, maar daar wilde het rusthuis niet op wachten. "Over die premie wordt vooral gepraat, maar nog niet gehandeld. Daar willen we niet op wachten. Het is tijd om daden te tonen, niet alleen woorden", aldus de directeur van Heilig Hart in Grimbergen.