Hoe lang ben je nu beschermd na een coronabesmetting? En wat betekent dat voor de immuniteit bij een vaccin? 

Ja, er zijn mensen waarvan met zekerheid is aangetoond dat ze voor een tweede keer besmet zijn geraakt met het coronavirus, ook al was de vorige besmetting nog maar enkele weken of maanden geleden. Hoe groot die groep is, is niet duidelijk. Het is nu eenmaal moeilijk om daar onderzoek naar te doen, zegt Steven Callens, professor infectieziekten aan het UZ in Gent, in "De wereld vandaag" op Radio 1.