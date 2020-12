Hongarije verbiedt adoptie door holebi's en transgenders en neemt "traditioneel gezin" op in de grondwet

Ingrijpender is evenwel de wijziging van de grondwet. Daarin wordt de term "het gezin" uitdrukkelijk omschreven als een eenheid tussen een man en een vrouw. Ook de concepten "christelijke opvoeding" en "het recht om op te groeien in de sekse die bij de geboorte is toegewezen" worden in de grondwet opgenomen. Dat laatste sluit dus geslachtsverandering uit. Scholen zouden ook niet langer informatie mogen verstrekken over andere seksuele geaardheden dan heteroseksuelen en transgenders omdat ze "onderwijs moeten bieden dat in overeenstemming is met de identiteit van Hongarije en de christelijke cultuur".