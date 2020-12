Jonge dansers maken zèlf een choreografie: “Choreolab” voor het eerst gestreamd, en gratis

Nie pleuje (niet plooien) luidt een Gents gezegde: niet toegeven, onverzettelijk blijven. Maar buigzaamheid kan ook een kwaliteit zijn. In hun zinderende duet “Pliancy” plooien en slingeren Karlijn en Tiemen hun lichamen dat het een lieve lust is. “Hoe mooi is het om samen in dezelfde richting te evolueren, elkaar kwijt te raken in het veranderen maar elkaar ook terug te vinden in de nieuwe persoon die na verloop van tijd uit de ander is ontpopt?” zeggen ze.