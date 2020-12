Kasteelheer van het Goudkasteeltje in Buizingen overleden

Pieter Van Cauwelaert is 93 jaar geworden. Hij was ondernemer en tuinarchitect. Hij specialiseerde zich in het aanleggen van grasmatten en legde onder meer het voetbalveld van Anderlecht aan. Van Cauwelaert woonde in Lubbeek, maar daarvoor verbleef hij 69 jaar lang samen met zijn vrouw in het Goudkasteeltje in Buizingen. In 1973 leende hij zijn kasteel even uit aan Will Tura die daar in alle discretie zijn huwelijksfeest kon geven. In het Goudkasteeltje werden wel vaker chique feesten georganiseerd. Ook bekende politici en ministers kwamen er over de vloer. (Lees verder onder de foto)