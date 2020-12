Verpleegkundestudenten testen slimme bril uit in Kortrijk: "Zo kunnen we wonde tonen aan dokter op afstand"

De Kortrijkse studenten verpleegkunde van Hogeschool VIVES testen op dit moment de "smart glasses" of slimme bril uit die ze kunnen gebruiken als verpleegkundige om overleg te plegen met een specialist op afstand. Op die manier kan heel wat cruciale tijd gewonnen worden. Het toestel werd gemaakt op vraag van het Wit-Gele kruis, dat het wil gebruiken in de thuiszorg.

"'Het is een bril waar een camera, microfoon en luidspreker in zitten", zegt student Sybren Vanneste. " Zo kunnen we vanop afstand iets tonen aan de arts of specialist. De arts of specialist ka, als het nodig is, ook onze handelingen meevolgen en aansturen. Met deze bril leren werken, is een uitzonderlijke kans."