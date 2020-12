Kurkdroge zomers moeten erkend worden als natuurramp: "Hoop voor gescheurde huizen in en rond Kortrijk"

Niet alleen in Kortrijk, maar ook in de streek rond Ieper en de Vlaamse Ardennen hebben verscheidene huizen scheuren opgelopen, omdat ze op kleigrond staan. Door de aanhoudende droogte is de draagkracht van die klei veranderd en zijn sommige huizen beginnen verzakken.

Een man uit Aalbeke bij Kortrijk moest een dikke laag gewapend beton aanleggen onder de bestaande betonplaat om zijn huis te redden. Een grote en dure operatie, die de verzekering weigerde terug te betalen. Maar dat moet nu van de rechter, omdat het wel degelijk door een natuurramp komt. "De uitspraak geeft hoop voor andere mensen in dezelfde situatie", zegt Jan Allaert, de advocaat van de Aalbekenaar. "Ieder dossiert dient uiteraard afzonderlijk bekeken te worden, maar er is een strohalm gevonden in de rechtspraak die de visie gaat ondersteunen van de verzekerde. Maar het is uiteindelijk de rechter die elk dossier apart bekijkt en beoordeelt, op basis van feiten en documenten."