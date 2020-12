Limburgse burgemeesters overleggen over gevolgen van Nederlandse lockdown

In Nederland zijn niet-essentiële winkels voor vijf weken dicht. De burgemeester van Lanaken Marino Keulen (Open VLD) pleitte meteen voor eenzelfde aanpak van de grensburgemeesters en voor een gezamelijk standpunt, als de Nederlanders massaal naar hier zouden afzakken om te komen winkelen.

Gouverneur Lantmeeters vindt het evident dat alle burgemeesters dezelfde regels hanteren maar hij wil geen bijkomende maatregelen. "De grenzen blijven open, dat is zo afgesproken op het Euregionaal overleg. Bovendien zullen Nederlanders die naar hier komen zich moeten houden aan de regels die hier in ons land gelden." Volgens de gouverneur zullen de burgemeesters in de grensregio's wellicht meer moeten controleren of iedereen zich aan de regels houdt.