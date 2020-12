Limburgse fruittelers planten nieuwe hagen aan rond plantages voor meer biodiversiteit

Het project is daarnaast niet alleen een natuurlijke bestrijding van ongedierte, maar zal er ook voor zorgen dat de bijen makkelijker kunnen bestuiven. "Doordat het gaat om verschillende haagsoorten, zal er zowel in het voorjaar, als in het najaar altijd wel ergens een struikje in bloei staan. De bijen hoeven dus niet te wachten op de bloesems van de fruitbomen zelf, maar kunnen het hele jaar door voor een betere bestuiving zorgen", besluit Rymen.