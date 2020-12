Militairen zijn binnenkort altijd verzekerd zonder hoge premies, Defensie en verzekeraars sluiten een akkoord

De maatregel slaat op alle activiteiten van de militairen, zowel op oefening als bij militaire operaties en zowel in binnen- als buitenland. Er is ook duidelijk beschreven wie opdraait voor het risico. Bij operaties in binnen- en buitenland of risicovolle activiteiten zoals parachutespringen en diepzeeduiken neemt de overheid de verplichtingen op zich. In alle andere gevallen zijn dat de verzekeringsmaatschappijen. Die zullen ook geen bijkomende premies aan het defensiepersoneel meer aanrekenen zoals nu wel het geval is.