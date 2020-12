Natuurpunt verwijdert bomen en struiken in Kalkense Meersen: “Weidevogels hebben open landschap nodig”

Door het aantal roofdieren te beperken hoopt Natuurpunt de populatie van vogels zoals de grutto of de kievit te vergroten. Zo zijn er nog ongeveer 40 grutto koppels in de Kalkense Meersen. “Dat is echt niet veel. Graag zouden we de populatie dan ook uitbreiden, maar we zijn al blij als we dit aantal kunnen behouden.”

Natuurpunt probeert ook op andere manieren de huidige populatie van weidevogels te behouden. Zo zetten ze bijvoorbeeld in op het verhogen van het waterpeil in de Meersen. Michaël Crapoen wijst op het belang van natte weilanden die naast de Schelde liggen: “De weidevogels peuteren graag met hun lange snavels in die graszoden op zoek naar allerlei insecten en wormen.” Natuurpunt maakt zich ook zorgen. “Lage watervoorraden en klimaatverandering maken het de Meersen moeilijk. Het plaatsen van stuwen en een aangepast pompbeleid kunnen daarbij een deel van de oplossing zijn"