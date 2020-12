"Russische oppositieleider Aleksej Navalny werd vergiftigd door geheime eenheid Russische veiligheidsdienst"

Aleksej Navalny, een van de meest uitgesproken tegenstanders van de Russische president Vladimir Poetin, werd in augustus ernstig ziek tijdens een vlucht van de Siberische stad Tomsk naar Moskou. Hij lag wekenlang in een kunstmatige coma, eerst in een ziekenhuis in Omsk in Siberië, daarna in de Duitse hoofdstad Berlijn.

Labo's in Duitsland, Frankrijk en Zweden kwamen tot de conclusie dat Navalny was vergiftigd met een nieuwe variant van novitsjok, een zeer krachtig zenuwgif dat tijdens de sovjetperiode werd ontwikkeld. Navalny wees naar de Russische president Vladimir Poetin en zijn entourage als verantwoordelijken voor de aanslag.