Nederlandse dichter Alfred Schaffer (47) wint P.C. Hooft-prijs voor oeuvre

De P.C. Hooft-prijs is de belangrijkste Nederlandse literatuurprijs voor een oeuvre en wordt afwisselend uitgereikt voor proza, essay en poëzie. De prijs is 60.000 euro waard. De plechtige uitreiking vindt in mei plaats in Den Haag.

"Alfred Schaffer is een dichter die zonder met modes mee te waaien midden in deze tijd staat. Dat uit zich in zijn neus voor moderne communicatievormen, maar vooral ook in de oprechte betrokkenheid met de wereld die uit zijn verzen spreekt", aldus de jury.