Niet-essentiële winkels in Nederland gesloten, maar snoepwinkel van Bruggeling in Sluis mag openblijven: "Het is dubbel"

Nederland gaat 5 weken op slot. Dat heeft premier Mark Rutte gisteravond aangekondigd. Alle niet-essentiële winkels moeten de deuren sluiten, maar de snoepwinkel van Bruggeling Kim Van Daele in Sluis mag wel openblijven. "Alles wat je in de winkel ziet, hebben we zelf gemaakt", vertelt Kim aan Radio 2 West-Vlaanderen. "We maken ambachtelijke snoepjes op maat van bedrijven, huwelijken, doopsels en ga zo maar voort. In de snoepjes verwerken we namen en logo's."

"Onze winkel valt onder de categorie "voeding" en wordt dus als essentieel gezien. Daarom mogen wij openblijven", vervolgt Kim. "Ik zat er wel even mee in dat we onze winkel gingen moeten sluiten. Gelukkig hebben we een webshop en hebben we veel bakkers en delicatessenzaken als klant. Zij mogen ook openblijven."