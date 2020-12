Nieuw testcentrum in Gent moet corona-uitbraken op scholen opsporen met sneltesten: "We zoeken vooral superverspreiders"

Het nieuwe testcentrum is een pilootproject maar het doel is erg duidelijk. "We willen de zogenaamde superspreaders in het onderwijs opsporen: kinderen of jongeren die heel erg veel andere mensen besmetten", vertelt Thomas. "Het centrum is dan ook vooral gericht op die leeftijdscategorie." Toch zullen ook leerkrachten er terecht kunnen. "We verwijzen door en proberen de testen binnen de dag te laten uitvoeren. Het moeten sneltesten blijven, anders schieten ze hun doel voorbij", benadrukt dokter Aggoun. Begin januari wordt het pilootproject geëvalueerd en mogelijk ook uitgebreid over heel Vlaanderen.