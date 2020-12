Nog geen overrompeling van shoppende Nederlanders: “We hebben geen schrik van Nederlanders, ze mogen komen”

In het weekend zou het wel eens erg druk kunnen worden in de shoppingcentra in de grensgemeenten. Commissaris Freddy Gevaert van politiezone Lanaken-Maasmechelen: “We zijn voorbereid op een eventuele stormloop, maar we zullen erop letten dat bezoekers uit Duitsland en Nederland de regels rond de social distancing en de bubbel van 4 volgen. We monitoren het verkeer op de autosnelweg, op de wegen naar de shoppingcentra en de parkings. We gaan de mensen niet wegpesten door te ontraden, maar we gaan ze wel wijzen op de regels hier in België.”

Om voor de veiligheid te blijven zorgen is er een nauw overleg tussen Maasmechelen Village, de politie en de burgemeester. Het outletcenter heeft nog meer maatregelen genomen. David Winkels van Maasmechelen Village: “We hebben hier ook een semipublieke straat die wel openbaar is, maar die we in de gaten kunnen houden en waar we desnoods kunnen ingrijpen. We hebben een app die klanten kunnen gebruiken om de drukte in de winkels te meten en we hebben elk weekend 30 tot 40 hosts rondlopen. Onze buren uit Nederland blijven welkom, maar er zal hen wel worden duidelijk gemaakt wat de maatregelen zijn die ze moeten respecteren.”