"We roeien met de riemen die we hebben": onderwijsondersteuner KU Leuven antwoordt op vragen bezorgde studenten

Geen onlogische vraag. Het idee lijkt eenvoudig genoeg, maar de uitwerking is dat helaas niet. Het grootste auditorium op mijn faculteit heeft ongeveer 400 plaatsen, in een bachelorvak van gemiddelde grootte zitten ongeveer 200 studenten. In een regeling van 1 op 5 kunnen 40 studenten fysiek de les volgen. 160 studenten zullen simultaan online de les volgen. De docent kan in interactie gaan met de studenten in het auditorium, maar moet ondertussen de vragen van de online deelnemers in de gaten houden in de chat. Het is moeilijk (maar niet onmogelijk) om je aandacht op deze manier te verdelen.

Het alternatief is 5 maal dezelfde les geven voor steeds een andere groep van 40 personen. En dan nog moeten we een gelijkwaardig online alternatief behouden voor de (internationale) studenten die ziek zijn, in quarantaine zitten, tot een risicogroep behoren, of door een reisverbod niet tot op de campus kunnen komen. In de huidige bezetting van het docerend personeel is deze optie wel degelijk onmogelijk.