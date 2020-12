Oud-strijder Aimé Acton (102) uit Kuurne overleden: "Laatste nog levende man die meevocht in Slag aan de Leie"

In Kuurne wordt getreurd om oud-strijder Aimé Acton (102). Hij was de laatste nog levende man die meevocht in de Slag aan de Leie, een heel bloedige veldslag aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. De Duitsers namen toen het centrum van Kuurne in. Op 2 dagen tijd sneuvelden meer dan 100 Belgische soldaten.