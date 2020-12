"Ken stief koed": Oudenburg lanceert kersttruien met fel besproken "kerstpiemels"  

"Grote steden, zoals Oostende en Gent, hebben ook hun eigen gadget- en kledinglijn. Wij doen dit nu eenmalig voor het goede doel. Per verkochte trui schenken we 1 euro aan het Kinderarmoedefonds.” De truien werden in beperkte oplage besteld. "Snel bestellen is dus de boodschap", besluit de burgemeester.