Oudenburg gaat brug voor eekhoorns bouwen

We kennen al paddentunnels en ecoducten voor vossen en reeën. Maar nu komt er in Oudenburg dus ook een eekhoorntjesbrug. Die moet de diertjes helpen om veilig te kunnen oversteken. En dat is nodig in de Korte Vijfwegstraat in deelgemeente Ettelgem. Die straat grenst aan een natuurdomein en veel eekhoorns sterven daar op de weg wanneer ze oversteken naar tuinen aan de overkant.

Het klinkt indrukwekkend, een eekhoorntjesbrug. Maar veel meer dan 2 palen met een dik touw, zal het niet zijn. Dat volstaat voor eekhoorntjes om veilig de straat te kunnen oversteken. CD&V-gemeenteraadslid Sofie Sanders zette het voorstel voor zo'n brug op de agenda: "Een buurtbewoonster uit de Korte Vijfwegstraat heeft al een tijd geleden de toestemming gegeven om een touw te plaatsen tussen één van de bomen in haar tuin en een boom van het natuurdomein de Hoge Dijken. Die boom zou hoog genoeg zijn om het touw veilig te spannen."

Burgemeester Anthony Dumarey (Open VLD) staat positief tegenover het voorstel. Hij wil ook andere dieren helpen die vaak de weg oversteken: "We ondersteunen al de jaarlijkse paddenoversteek. Maar onze milieuambtenaar zal ook onderzoeken hoe we egels kunnen helpen. Want ook daar is er een problematiek. We willen dat alle dieren veilig zijn bij ons."