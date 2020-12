Pelt krijgt label kindvriendelijkheid: “Een kindvriendelijke gemeente is ook een 80+ vriendelijke gemeente”

Om het label van kindvriendelijke gemeente te krijgen heeft Pelt 80 concrete actiepunten opgesteld in samenwerking met Bataljong. Dat is een netwerk van experts op vlak van lokaal beleid voor kinderen en jongeren. Het gaat om bestaande initiatieven die worden verdergezet en om nieuwe acties die de komende jaren op poten worden gezet. "Het is belangrijk om voor en met de kinderen na te denken over acties binnen de gemeente", zegt schepen van jeugd van Pelt, Katrien Kenis (CD&V). "We zijn de mogelijkheid aan het bekijken om met een jongerenontmoetingscentrum te beginnen. We willen ook de Peltse rapper Rian Snoeks steunen bij de promotie van zijn nummer over mentaal welzijn. Hij is onze mini BV van de nieuwe lichting van Studio Brussel", lacht Kenis.