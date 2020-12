Veroveren peperkoekenhuisjes van Vlaams bedrijf nu ook Amerika? "We mogen het huis uit film 'Home alone' nabouwen"

Het verhaal heeft ondertussen een internationale zijsprong gekregen, vertelt het koppel: "We zijn gecontacteerd door een communicatiebureau dat werkt voor het streamingbedrijf Disney+. Voor het 30-jarig bestaan van de film 'Home Alone' (verhaal van jongen die op kerstmis alleen achtergelaten was door zijn familie en allemaal avonturen beleefde in het grote huis, nvdr.) hebben ze gevraagd of we het huis in de film kunnen namaken in peperkoek. Dat was eens iets anders dan het klassieke peperkoekenhuisje", lacht Westerlinck. Of er na de stunt ook een commercieel vervolg komt aan de bijzondere samenwerking en ook de gewone Amerikaan de huisjes zal kunnen kopen, is nog onduidelijk.