Pfizervaccins zullen in Oost-Vlaanderen bewaard worden in 3 ziekenhuizen

In heel Vlaanderen zal het vaccin van Pfizer opgeslagen worden in 13 ziekenhuizen, waarvan dus 3 in Oost-Vlaanderen: het UZ in Gent, het Jan Palfijn in Gent en het AZ Sint-Blasius in Dendermonde. Zij zijn aangeduid door de 'taskforce vaccinatie' omdat zij de vaccins van Pfizer aan -70 graden kunnen bewaren en daar ook voldoende diepvriezers voor hebben.