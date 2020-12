Fietssnelweg tussen Aarschot en Leuven ten vroegste klaar in 2023

In Aarschot zijn de plannen voor de fietssnelweg Aarschot-Leuven klaar. Het gaat over een stuk van ongeveer drie kilometer fietssnelweg. Ter hoogte van de Begijnendijksesteenweg in Gelrode vindt het traject op de grens met Rotselaar aansluiting richting Leuven. De werken starten ten vroegste in 2023.