Boetes voor lockdownfeestvierders stijgen tot 750 euro, die voor organisatoren tot 4.000 euro

In Antwerpen had het parket eerder al beslist dat alle overtreders op een lockdownfeest rechtstreeks naar de rechtbank worden gestuurd. Deze week passeren daar zo'n 500 feestgangers langs de rechter. Maar in tegenstelling tot wat in Antwerpen van kracht is - en wat de justitieminister wil - verschijnen niet alle overtreders automatisch voor de rechter.