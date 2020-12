Riemstenaar Ron heeft kledingwinkel in Maastricht: "De lockdown is een laatste en harde stap voor ons allemaal"

Bern Opdenacker, journalist bij de Nederlands-Limburgse regionale omroep L1, maar zelf wonende in Genk, maakt zich zorgen over wat de nieuwe maatregelen voor ons land kunnen betekenen. "In België komen we net uit een lockdown, de winkels zijn net weer open. Het zou dus heel vreemd zijn om nu het Nederlandse voorbeeld te volgen en de niet-essentiële winkels weer te sluiten. Ik vrees wel dat de Nederlanders komend weekend massaal naar België zullen afzakken om hier te komen shoppen. Enkele weken geleden gebeurde exact het omgekeerde."

Die zorgen deelt Ron Cremers niet bepaald. "Ik maak me daar weinig zorgen over. Het is niet gigántisch druk geweest toen de Belgen hier kwamen winkelen. Dat waren de mensen die hier sowieso komen winkelen. Ook al leek het tegenoverstelde waar te zijn, we hebben hier toen heel weinig verkocht. Ik denk dus niet dat er veel Nederlanders de grens met België zullen oversteken."