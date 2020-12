Rob Teuwen is opnieuw Billie Coppens bij FC De Kampioenen: "Ik werk nu in de kerncentrale van Doel"

Jarenlang speelde Rob Teuwen in FC De Kampioenen Billie Coppens, de zoon van Doortje en pluspapa Pol. "Mijn rol in de reeks is toch al van ruim tien jaar geleden", zegt acteur Rob Teuwen in "Start Je Dag". "Billie is uit de reeks vertrokken om op kot te gaan. Ver weg van zijn bemoeizieke moeder Doortje. Maar uiteindelijk is Billie nooit teruggekeerd." Op kerstdag kan je Rob opnieuw eenmalig zien zijn in de kerstspcial van FC De Kampioenen. "Ik heb een heel kleine rol. Veel kan ik er nog niet over verklappen. De special zal vooral gaan over het afscheid van Xavier Waterslaeghers, de rol van de intussen overleden Johny Voners."