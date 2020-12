Rodium: het duurste edelmetaal van het moment (en daar zit het coronavirus voor iets tussen)

"85 procent van het rodium komt uit mijnen in Zuid-Afrika. Het is een vreemd metaal want geen enkele mijn mijnt enkel rodium. Het is meestal een bijproduct van platinum en palladium. De mijnen in Zuid-Afrika zijn relatief oud en diep en vergen veel mankracht. Door de coronacrisis hebben ze productieproblemen. Als in zo'n kleine markt het aanbod ook maar een klein beetje wegvalt, heeft dat meteen een impact op de prijs."