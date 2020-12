Schermutseling tussen jongeren en politie op Dageraadplaats in Antwerpen

De politie werd gisteravond rond 23 uur opgeroepen na klachten van omwonenden over overlast op de Dageraadplaats in Antwerpen. Een twintigtal jongeren zaten biertjes te drinken op het plein.

Eén jongere deed moeilijk terwijl de politie de groep controleerde. Hij moest zijn roes uitslapen in de cel. Een tweede jongere probeerde tussenbeide te komen door op de politie af te stormen. Hij kreeg daarbij een klap en werd voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Later moest hij ook de nacht doorbrengen in de cel. Het tweetal, allebei 16 jaar, kreeg een proces-verbaal voor verstoring van de openbare orde en weerspannigheid tegen de politie.

Volgens de jongeren zou er ook sprake zijn van racisme, maar daarover is bij de politie nog geen klacht binnengekomen. De politie gaat het voorval intern onderzoeken.