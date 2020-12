25 mensen opgepakt in onderzoek naar fraude met corona-uitkeringen, schoten gelost bij huiszoekingen 

"De schade voor de sociale zekerheid wordt momenteel geschat op twee miljoen euro", aldus Van der Sypt. "Maar dat kan nog oplopen." Bij de 30 huiszoekingen die vanmorgen plaatsvonden, raakte één verdachte gewond door een politiekogel. "Hij greep naar een wapen en daarop heeft de politie geschoten, hij is niet levensgevaarlijk gewond", aldus Van der Sypt. Tijdens de huiszoekingen werden drie wapens en verschillende luxewagens in beslag genomen.

De verdachten worden voorgeleid bij een onderzoeksrechter die zal bepalen of zij al dan niet in verdenking worden gesteld en in voorlopige hechtenis worden genomen.