Staprobot in Glabbeek helpt mensen te revalideren na coronabesmetting

De eerste staprobot voor coronarevalidatie zal in gebruik genomen worden in Glabbeek, in het nieuwe revalidatiecentrum dat eind januari 2021 opengaat. "In België zijn er maar een paar staprobots en omdat wij bezig waren met een revalidatiecentrum in Glabbeek samen met "To Walk Again", de organisatie die gespecialiseerd is in mensen met verlamming, hebben we die robot kunnen aanschaffen. We gaan die wel niet alleen gebruiken voor mensen met corona, de robot is ook bedoeld voor andere patiënten."