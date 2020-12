Coronacrisis doet populariteit Oost-Vlaamse streekbieren stijgen "Particulieren kopen sinds eerste lockdown meer lokale bieren"

En dus komen ze vaker bij de lokale brouwerijen terecht. "Vlamingen hebben de mindset van "als we dan toch een biertje thuis consumeren, gaan we eens lokaler kijken", vervolgt Melkebeke, "ze gaan dan eerder lokaal kijken in plaats van bij de grote supermarktketens het merk X of Y mee te nemen dat in promotie staat. Dus dat is wel veranderd naar ons toe." De lokale brouwers hopen nu ook dat veel mensen in eigen streek drank zullen kopen om cadeau te geven of om het nieuwe jaar te klinken.