Tekort aan "vetten" veroorzaakt mogelijk vertraging in productie coronavaccins

Volgens viroloog Johan Neyts (KU Leuven) zijn die vetbolletjes belangrijk om twee redenen: "Ten eerste is het RNA op zich heel kwetsbaar. Het moet bewaard worden op -20 tot -70 graden Celcius, omdat het anders snel afbreekt in het lichaam. Als je het omhult met die vetten is het meer beschermd."

"Ten tweede bewijzen vaccins tegen andere virale infecties, zoals tegen hondsdolheid, dat een vaccin zonder omhuld mRNA amper tot immuniteit leidt. Met die vetbolletjes is het beter omdat ze versmelten met het celmembraan. Het mRNA wordt zo beter opgenomen in de cel." Nadat de genetische code is geïnjecteerd, maakt ons lichaam zelf, net zoals bij andere vaccins, een onderdeel van het virus aan en schiet ons immuunsysteem in gang. (Lees verder onder de foto.)