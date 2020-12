"Veiligste woning van het land" staat te koop in Keerbergen voor 3 miljoen euro

Om je een idee te geven, de woning beschikt onder meer over een bunker met batterijen en een noodgenerator, zodat die onder alle omstandigheden van stroom voorzien wordt. In die bunker zit ook een beveiligde bankkluis, zodat waardevolle bezittingen beschermd blijven.

Uit de woning vluchten kan via één van de drie escape-routes. In de liftschacht van 17 meter hoog past een ziekenhuisbed. En in de gedemilitariseerde zone kunnen vuurwapens worden geïntegreerd waardoor een eventuele aanvaller automatisch wordt neergeschoten. Er is ook nog een rookkanon waardoor de aanvaller je niet ziet, en het huis is bestand tegen een chemische of biologische aanval. (Lees verder onder foto)